Платежная система PayPal, акции которой с начала этого года выросли на 75%, опередила по рыночной стоимости American Express. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Wall Street Journal.

В последнее время PayPal демонстрирует «значительный рост» как в сегменте электронной коммерции, так и в мобильных денежных переводах. На сегодняшний день рыночная капитализация компании практически достигла $83 млрд (это почти вдвое выше ее стоимость в $47 млрд около двух лет назад, когда компания полностью отделилась от eBay), тогда как рыночная капитализация American Express составляет $82,1 млрд.

Издание также отмечает, что теперь PayPal по капитализации приблизилась к таким крупнейшим игрокам финансового рынка, как Morgan Stanley и Goldman Sachs Group Inc, уступая каждому по этому показателю по $6 млрд и $10 млрд соответственно.

Сильный прирост капитализации компании, которой управляет бывший исполнительный директор American Express Дэн Шульман, подтолкнула инвесторов к обсуждению ее перспектив. Аналитики Morgan Stanley повысили прогноз по акциям PayPal, заявив, что компания «входит в число немногих крупных компаний, которые могут обеспечивать высокий уровень дохода со значительными возможностями роста».

Платежная система PayPal основана в 1998 году. Сервис компании доступен более чем в 200 странах, а число ее клиентов превышает 180 млн.

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