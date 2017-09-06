Разработчики WhatsApp собираются монетизировать популярный мобильный мессенджер. Для этого предполагается взимать плату с крупных предприятий, использующих систему мессенджера в качестве канала общения с клиентами.

Как передает TechCrunch, взамен WhatsApp предоставит организациям целый набор инструментов для более удобной коммуникации с потребителями. Параллельно для малого и среднего бизнеса будет доступно и бесплатное приложение. Хотя о его функционале пока ничего не известно.

Приложение также позволит компаниям рассылать клиентам различные полезные уведомления — например, о времени авиаперелета, подтверждении доставки и т.д. Плата же может взиматься за расширенный набор услуг — например, за использование чат-ботов или денежные переводы.

По словам представителей WhatsApp, корпоративное приложение позволит компаниям создавать верифицированные бизнес-аккаунты, в которых будет указана вся подробная информация: адрес, часы работы и т.п.

По материалам TechCrunch и RG.RU

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