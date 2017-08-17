Компания АТОЛ объявила о старте массовых продаж устройства АТОЛ 15Ф. Это самая маленькая и легкая онлайн-касса для курьеров на отечественном рынке, обеспечивающая полное соответствие поправкам в 54-ФЗ.

«С 1 июля 2017 года предприятия обязаны использовать кассы на месте расчета с покупателем. Причем чек должен быть выдан потребителю строго в момент расчета и лицом, выполняющим этот расчет. Распространенная не так давно практика – доставлять заказчику товар с заранее распечатанным чеком – является нарушением и подлежит штрафу, – комментирует директор по развитию бизнеса фискальных решений компании АТОЛ Юлия Русинова. – Поэтому для приема оплаты на месте курьеру нужно иметь техническую возможность оформлять чек, то есть использовать кассу. Чем легче, понятнее и удобнее в применении будет эта касса, тем эффективнее будет работа курьера».

Разработанная для интернет-магазинов, предприятий выездной торговли, служб доставки, модель АТОЛ 15Ф была включена в реестр ККТ приказом ФНС России 26 апреля 2017 г. При ее создании была максимально учтена специфика мобильной торговли. Главные особенности кассы – это ее компактность – 8,5×8,6×4,6 см и вес – 0,29 кг в полном «снаряжении», то есть с аккумулятором и чековой лентой.

Для работы с кассой требуется только смартфон или планшет на ОС Android и кассовое программное обеспечение. Для связи с ним используется беспроводное подключение – через Bluetooth или Wi-Fi. При необходимости можно подключить к планшету или смартфону банковский пин-пад для приема оплаты с помощью банковских карт.

В настоящее время реализована полная интеграция АТОЛ 15Ф с такими популярными мобильными приложениями, как «iRECA: Курьер» (разработка компании «Софтбаланс»), Mobile SMARTS («Клеверенс»), ОПТИМУМ Мобильная касса (CDC), «GROTEM\EXPRESS Мобильная касса» (GROTEM), БИФИТ.КАССА («БИФИТ») и «Касса» (МойСклад).

Стоимость устройства АТОЛ 15Ф в розничной продаже составит 24 500 руб. в комплекте с фискальным накопителем.

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