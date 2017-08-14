Динамика курса биткоина может влиять на состояние рынка акций США. Американские исследователи выдвинули гипотезу о прямой корреляции между ростом курса популярной криптовалюты и состоянием американского рынка акций.

Начиная с 2010 года эксперты консалтинговой компании Nautilus Investment Research проанализировали 18 случаев всплеска курса биткоина выше среднемесячных исторических уровней и сравнили их с дневным изменением фондового индекса S&P 500. Последний представляет собой средневзвешенный индекс акций 500 крупнейших по капитализации акционерных компаний США.

Как заметили авторы исследования, в большинстве случаев, когда курс биткоина показывал доходность 30% месяц к месяцу, котировки индекса S&P 500 реагировали похожими движениями вверх относительно своих среднедневных значений. Интересно, что происходило это ровно в те же числа, но с задержкой в 2-3 месяца после каждого случая роста биткоина.

Совпадение динамики криптовалюты и индекса с временным промежутком в два месяца было зафиксировано в 15 случаях из 18, с промежутком в три месяца — в 17 случаев из 18. То есть в большинстве исследованных случаев наблюдалась двойная реакция индекса на скачки биткоина: сначала через два месяца, а потом еще через месяц. Средний прирост индекса в каждый из этих дней, по данным исследования, составлял 3,61 и 4,66%, что выше исторического среднедневного роста на 2–3%.

Эксперты Nautilus Investment Research предполагают, что биткоин может быть своеобразным «барометром» атмосферы на рынке. Когда трейдеры готовы рисковать и активно спекулировать с волатильными активами, то сначала это отражается на биткоине, а затем уже на рынке акций, считают авторы исследования.

Источник РБК

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