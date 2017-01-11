11 января Народный банк Китая (НБК) и финансовая инспекция Шанхая начали проверку деятельности одной из крупнейших криптовалютных бирж — BTCC. Информация об этом появилась в твиттер-аккаунте cnLedger со ссылкой на заявление шанхайского офиса НБК.

Согласно сообщению, подразделение НБК в Шанхае, шанхайское муниципальное бюро финансов и другие подразделения Объединенной инспекционной группы Китая, принимая во внимание рыночные риски, начали проверку деятельности BTCC с целью защиты клиентов.

В частности, проверке подвергнутся наличие лицензий, осуществление несанкционированного кредитования пользователей и проведение платежей в иностранной валюте. Также будет проверена причастность биржи к возможному манипулированию рынком и соответствие ее работы правилам по борьбе с отмыванием денег и предупреждения угроз безопасности.

Реакцией рынка на новость стало обрушение курса биткоина: всего за несколько минут криптовалюта торговалась уже в районе $850 (11 января, 06:45 МСК).

Напомним, на прошлой неделе стало известно о серии встреч, проведенных Народным банком Китая с представителями трех крупнейших криптовалютных бирж страны BTCC, OKCoin и Huobi. Регулятор обратил внимание на то, что в Китае биткоин считается виртуальным товаром и не имеет легального статуса валюты. В связи с этим НБК призвал пользователей с осторожностью подходить к вопросу инвестиций в криптовалюты.

Также накануне в ряде китайских СМИ появились неподтвержденные сообщения о том, что в Китае может быть создан отдельный орган для регулирования криптовалютного бизнеса.

На момент публикации данного материала (11 января, 23:55 МСК) курс биткоина приблизился к отметке в $780.

По материалам Forklog

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