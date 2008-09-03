«Совокупные инвестиции GTF в развитие проекта в ближайшее время составят около $30 млн. долл. США, — комментирует Председатель Инвестиционного комитета GTF Глеб Огнянников. Группа компаний «Свободная касса» обладает собственным процессингом с центром разработки, а также имеет развитую региональную сеть точек по приему платежей. Кроме того, компания оказывает полный спектр сервисных услуг операторам услуг ЖКХ и связи.

Как заявил Директор по корпоративным финансам GTF Александр Ефанов, «подготовка к сделке заняла около полугода, в течение этого времени специалистами фонда был проведен анализ российского рынка электронных платежей и проведены переговоры с рядом компаний».

«Кроме того, в начале 2008 года фонд инвестировал около $10 млн. в покупку компаний по приему платежей на Украине и в Молдавии – ЭкспрессПэй и Молдпэй, — рассказывает г-н Ефанов — Сейчас мы рассматриваем различные возможности совместного развития приобретенных компаний, включая консолидацию на базе «Свободной кассы»».

Привлечение крупного инвестора создает хороший плацдарм для дальнейшего развития «Свободной Кассы», отмечается в пресс-релизе компании. В планах — расширение собственной терминальной сети в регионах присутствия, покупка успешных региональных терминальных сетей и дальнейшая интеграция их в группу компаний «Свободная касса».

По словам Генерального директора группы «Свободная касса» Евгения Жуланова, одной из задач его компании является, в том числе, экспансия в страны СНГ и BRIC. Ожидается, что при поддержке GTF в 2008-2009 г. «Свободная касса» начнет принимать платежи еще в 2-3 странах. В ряде стран уже проведены маркетинговые исследования, ведутся переговоры с потенциальными партнерами, рассказал Евгений Жуланов.

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