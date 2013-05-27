Оплата производится моментально и без комиссии. Все, что для этого нужно сделать — купить специальный ПИН-код iTunes стоимостью от 500 до 15000 рублей на специальной витрине Яндекс.Денег. При покупке потребуется указать сумму без копеек и номер мобильный телефона — свой или друга, если вы, например, решили подарить код.

После успешного завершения оплаты SMS с девятнадцатизначным ПИН-кодом для покупок в магазине приложений iTunes придет моментально. Этот код можно активировать с ПК, iPhone, iPad или iPod, согласно инструкции , после чего вы можете сразу получить доступ к покупке музыки, фильмов, игр или приложений.

Напомним, Apple открыл магазины iTunes Store в 56 странах мира, в том числе в России, в начале декабря 2012 года. В странах, где iTunes работает давно, его покупатели используют для оплаты контента в основном банковские карты. До появления возможности платить Яндекс.Деньгами, россияне могли заплатить на iTunes Store банковскими либо подарочными картами. Последние в декабре начали продаваться в re:Store, Media Markt и в «Связном». Тогда же появилась возможность приобести подарочную карту через QIWI Терминалы, а также на сайте платежного сервиса QIWI Кошелек.

(Всего прочитано 58 раз, из них 1 посещений сегодня)