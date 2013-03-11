Как отмечается в пресс-релизе НП «НПС» , в отношении ряда положений статьи 9 участники рынка согласовали позиции о необходимости увеличения срока рассмотрения заявлений клиента, связанных с использованием электронного средства платежа, об условиях и порядке информирования клиентов и оспаривания несанкционированных переводов.

Так, подтверждена целесообразность установить гарантированный размер безусловного возмещения по оспоренной операции в сумме 3 тысячи рублей по одному электронному средству платежа в день.

Участники заседания также рассмотрели варианты однократной и многократной аутентификации клиента при совершении операции как основания для изменения объема и субъекта ответственности за незаконные операции.



В отношении срока рассмотрения заявлений клиентов, связанных с использованием электронного средства платежа, предлагается установить 45 дней со дня получения таких заявлений, а также 60 дней со дня получения заявлений в случае использования электронного средства платежа для осуществления трансграничного перевода денежных средств. Именно такой период необходим для полного и объективного рассмотрения заявлений клиента, подготовки мотивированного ответа и направления его клиенту с учетом срока рассмотрения заявлений международными платежными системами.

«Учитывая, что основной направленностью статьи 9 Закона о национальной платежной системе является защита прав граждан, от нас требуется создание реально действующей, то есть адекватной возможностям банков системы информирования клиентов и контроля рисков мошенничества. На сегодняшний день не определены, например, признаки сомнительности операций, не достаточно детализированы специальные составы мошенничества в Уголовном кодексе, существуют очевидные проблемы с привлечением виновных лиц к ответственности. Все эти и многие пробелы должны устраняться путем комплексных изменений в законодательстве, а также радикального улучшения правоприменительной практики. Необходимо обеспечить готовность к полноценному применению новых требований не только банковской системы, но и системы правоохранительных органов и судов», — подвел итог обсуждения Президент НП «НПС» Андрей Емелин.

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