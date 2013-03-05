Общее собрание проголосовало за вступление в АКИТ российского представительства всемирного онлайн-аукциона eBay (ООО «иБэй РУ»). Таким образом eBay стал 16-ым по счету членом АКИТ с правом голоса по ключевым вопросам деятельности Ассоциации.

Напомним, АКИТ была создана в июне 2012 года и до сегодняшнего дня объединяла 15 компаний, занимающихся интернет-торговлей. В их числе — Wikimart, «Белый ветер цифровой», «Десятое измерение», «Детский мир», «М.Видео», «Связной», «Спортмастер», «Ютинет», Enter, KupiVIP, DomProm, Mallstreet, E5, «Эльдорадо», Media Markt/Saturn.

«Совместно с членами Ассоциации мы будем принимать активное участие в развитии российского рынка электронной коммерции. Вступление в АКИТ также позволит делиться с партнерами нашим мировым опытом в области интернет-торговли и пропагандировать принципы, на которых была основана компания eBay», — отметил генеральный директор eBay в России Владимир Долгов.

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