Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление г-на Ликсутова, новая пластиковая карта будет предназначена для многократного использования, а пополнить ее баланс можно будет в зависимости от потребности пользования общественным транспортом. Внести деньги на кошелек можно будет с помощью SMS, платежных и банковских терминалов, а также в розничных сетях и киосках печати.

Электронный кошелек будет бесплатным. Однако для его приобретения потребуется оставить залог в 50 рублей, которые пассажир сможет вернуть в любое время, если захочет сдать электронный кошелек в кассе метро.

Стоимость проезда на всех видах общественного транспорта при использовании «электронного кошелька» останется неизменной Кроме того, со временем данной картой можно будет оплатить парковку, проезд в аэроэкспрессах и электричках, уточнил заместитель мэра Москвы.

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