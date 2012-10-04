Созданное инновационное IT-решение страховой компании интегрируется с сайтом банка. Весь процесс покупки полиса на сайте занимает не более 5 минут.

Для оформления страховки необходимо на странице проекта выбрать страховую программу и ее условия. После этого потребуется авторизоваться в личном кабинете пользователя интернет-банка и заполнить необходимые данные для полиса. На завершающем этапе остается оплатить стоимость полиса банковской картой. Готовый полис отправляется на электронную почту в течение часа.

Полностью автоматизированный процесс обмена данными между банком и страховой компанией не только снижает затраты, но и в итоге исключает ситуации, когда страховой случай у клиента уже произошел, а полис до компании еще не доехал.

«Новые удобные онлайн-сервисы – это то, чего ждут сегодня клиенты от банков, и это будущее финансовых рынков. Моментальные решения по кредитным заявкам, заказ дебетовых карт на сайте, а теперь и покупка страховых полисов делают жизнь наших клиентов легче и приятнее, — отмечает президент «Тинькофф Кредитные Системы» Оливер Хьюз. — Совместные проекты высокотехнологичных компаний — хороший знак для рынка, мы рады найти такого партнера как Ренессанс Страхование».

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