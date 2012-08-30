Как сообщает «Мобильный Контент» , компания создала специальный мобильный USSD-портал, позволяющий абонентам Tele2 оплачивать услуги с помощью телефона, без подключения к Интернету.

«Tele2 кошелек» позволяет оплачивать счета на сумму от 10 до 5000 рублей, используя для этого средства лицевого счета абонента. Сервис реализован на технологической платформе компании «MOBI.Деньги» в партнерстве с банком «Таврический».

Теперь пользователи «Tele2 кошелек» могут оплачивать мобильную связь операторов России и СНГ, фиксированную связь, Интернет и телевидение через специальный USSD-портал *159#.

Абонентам больше не нужно выходить в Интернет и запоминать длинные коды поставщиков услуг: для отображения меню достаточно набрать команду *159#. Далее пользователю будет предложено выбрать категорию платежа и услугу для оплаты, ввести номер мобильного телефона или номер лицевого счета и сумму платежа.

После успешного завершения пилотного проекта в Санкт-Петербурге в мае 2012 года, сервис стал доступен всем абонентам (кроме бизнес-клиентов) во всех регионах действия сети Tele2 в России.

По словам директора по продуктам Tele2 Россия Романа Володина, прирост объема мобильных платежей в сети Tele2 составляет порядка 15% ежемесячно, а подавляющее большинство транзакций осуществляется с помощью USSD-команд.

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