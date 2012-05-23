«isFront» позволяет клиентам Банка, не посещая офис, получать информацию об остатках денежных средств и проведенных расчетных операциях по своим счетам, кредитам и депозитам; переводить денежные средства между своими счетами, в том числе осуществлять конвертацию валюты; переводить денежные средства со своих счетов на счета других клиентов, открытые в Банке или в других банках; формировать выписки по счетам; оформлять заявки на получение кредитов Инвестбанке , а также оплачивать услуги связи, коммунальные платежи и прочие услуги.

Доступ к счетам осуществляется по защищенному каналу с использованием средств шифрования. Вход в систему и каждая расчетная операция подтверждаются одноразовыми ключами, передаваемыми Банком в виде SMS-сообщений.

Подключить услугу Интернет-банк можно в любом подразделении Банка, в Филиале Калининградский – с 4 июня 2012г. Комиссия за подключение и обслуживание системы отсутствует. Для работы в системе «isFront» клиенту необходим только компьютер с доступом в интернет и мобильный телефон для получения в виде SMS-сообщения одноразовых кодов и уведомлений.

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