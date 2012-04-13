Для оплаты покупки в подключенном к Paysto интернет-магазине в качестве способа платежа достаточно выбрать опцию «Оплата со счета Билайн». На завершающем этапе остается ввести в форму оплаты реквизиты виртуальной мобильной карты Visa – RURU – Альфа-Банк: ее номер, срок ее действия и одноразовый трехзначный код безопасности CVV2.

Напомним, «Мобильная карта» Visa – RURU – Альфа-Банк напрямую связана со счетом абонента «Билайн». То есть баланс карты всегда равен балансу мобильного телефона.

Карта выпускается бесплатно на три года. Для этого абоненту «Билайн» нужно набрать команду *100?21# или отправить SMS «Номер» на 0780. В ответном SMS пользователь получает 16-значный номер карты. Для получения CVV2 кода, который потребуется при оплате покупок, необходимо отправить команду *100*22# или SMS со словом «Код» на номер 0780. Срок действия кода — 60 минут.

Максимальная разовая сумма платежа с «Мобильной карты» составляет 15 000 рублей. Комиссия с каждого платежа — 3,45%.

«Paysto постоянно расширяет возможности оплаты для своих клиентов. К внушительному арсеналу уже имеющихся способов приема платежей мы добавили и мобильные платежи. И это только начало нашего сотрудничества с Альфа-Банком: на данный момент мы завершаем работу по подключению оплаты через Интернет-банк «Альфа-Клик», — комментирует Директор по связям с общественностью Paysto Сергей Стеценко.

«Мобильная карта»: инструкция по применению:



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