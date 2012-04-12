До 19 апреля финансово-кредитное учреждение принимает заявки на участие в закрытом бета-тестировании сервиса, и уже к 25 апреля должен определится итоговый список участников. Наиболее активному тестеру вручат планшетный компьютер.

Планируется, что уже после завершения месячного периода тестовой эксплутации новая система заменит собой решение от Faktura.ru, используемое банком сейчас. Как сообщает Банки.ру, разработкой новой системы дистанционного обслуживания Связной банк занимался в основном самостоятельно, но для отдельных работ привлекались внешние эксперты.

Помимо стандартных услуг (работа со счетами и картами, платежи в пользу третьих лиц) новый интернет-банк Связного Банка предлагает клиентам более современный подход к управлению личными финансами. Подсчет расходов клиента осуществляется автоматически — интернет-банк сам считает расходы по карте и распределяет их по категориям. Клиенты могут создавать и свои собственные категории, чтобы всегда видеть, сколько они тратят на развлечения, кафе, подарки, спорт и другие товары и услуги за любой период времени.

«Мы вложили много усилий в новую версию интернет-банка, но результат, по нашему мнению, должен оправдать все ожидания. В ближайшем будущем клиенты Связного Банка будут иметь круглосуточный, неограниченный и бесплатный доступ ко всем своим картам, шаблонам платежей, структуре расходов и другим опциям абсолютно в любой момент времени через интернет-банк, мобильное приложение, платежные терминалы и банкоматы, SMS-банк и Центр поддержки клиентов», — комментирует Председатель правления Связного Банка Сергей Радченков.

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