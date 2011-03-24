В настоящее время любой налогоплательщик в личном кабинете на сайте ФНС может узнать сумму своей задолженности и территориальное управление налоговой службы, куда можно обратиться за более подробными сведениями.

Пилотный проект Федерального казначейства по уплате госпошлины и реализации оплаты налоговых платежей предполагает использование «Личного кабинета налогоплательщика» и интернет-сервиса «Сбербанк ОнЛ@йн», а также переход на единую федеральную биллинговую технологию по оплате налоговых платежей для россиян.

«По нашим внутренним планам в апреле мы должны придти к тому, чтобы налоговую задолженность оплачивать не только путем распечатывания квитанции и походом в ближайший банк, но и через систему «Сбербанк ОнЛ@йн«, — заявил на пресс-конференции в центральном офисе «Интерфакса» замруководителя ФНС Андрей Петрушин.

По его словам, новым сервисом могут воспользоваться клиенты Сбербанка, имеющие в нем электронную карту (видимо речь идет о пластиковой карте Сбербанка — Прим.Ред.).

Вместе с тем, возможность присоединиться к оказанию данной услуги есть у любого банка. Как сообщил Петрушин, заинтересованность в работе с ФНС также проявил Первый процессинговый банк (ныне QIWI Банк — Прим. Ред.).

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