Как сообщает тот же источник, в настоящее время Alipay ежедневно обрабатывает транзакций на сумму 1 млрд. юаней ($146,5 млн.), ожидая к 2011 году достигнуть ежегодного операционного объема в 1 трлн. юаней, тогда как PayPal в 2009 году обработал бы сделок на $63,1 млрд.

В июле 2009 года китайская платформа онлайн-платежей официально объявила, что число ее пользователей достигло 200 млн. человек, превысив показатель PayPal, который имеет 180 млн. пользователей в 190 странах и областях по всему миру. В мае 2009 года подразделение, принадлежащее Alibaba, зарегистрировало 185-миллионную учетную запись. А еще в конце февраля 2009 этот показатель равнялся 150 млн. пользователей, включая 460 тыс. корпоративных счетов.

Компания Alipay, которая на 40% принадлежит Yahoo!, является поставщиком платежной технологии для электронной коммерции и системы управления рисками для банков и финансовых учреждений. В течение следующих двух лет в рамках своего плана расширения компания Alipay намерена сфокусироваться на освоении рынка юго-восточной Азии.

Перевод Даниила Бурова

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