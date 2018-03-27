Биткоин в будущем останется единственным видом виртуальной валюты во всем мире. Об этом заявил глава Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey), пишет The Times.

Основатель и CEO популярного сервиса микроблогов считает, что биткоин в течение десятилетия станет в современном мире такой же важной мировой валютой, как американский доллар. Более того, биткоин станет единственной в своем роде криптовалютой, которой можно будет расплачиваться за повседневные покупки повседневных, считает Дорси.

Вместе с тем он отметил и ключевые изъяны виртуальной валюты: большую волатильность, а также дороговизну транзакций при их длительном времени проведения. Между тем Джек Дорси верит, что биткоину удастся справиться с этими препятствиями.

Несмотря на заявления своего руководителя, с сегодняшнего дня Twitter начинает вводить запрет на рекламу криптовают. Это также коснется рекламы ICO, криптовалютных бирж и криптокошельков.

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