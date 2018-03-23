Сбербанк предложил малому бизнесу онлайн-кассы в аренду. Таким образом предприниматели смогут начать работу в соответствии с законом 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники».

Решение позволяет не только значительно минимизировать первоначальные затраты на приобретение оборудования, но и решит все вопросы, связанные с установкой и обслуживанием этих устройств, отмечается в пресс-релизе Сбербанка.

Аренда станет доступной альтернативой покупке онлайн-касс, которыми должны быть оснащены в рамках второй волны налоговой реформы предприятия в сфере торговли и общественного питания на ЕНВД и ПСН. Взяв онлайн-кассу в аренду, предприниматель сможет не изымать из оборота существенные деньги. Кроме того, аренда позволит более гибко подходить к развитию: можно взять в аренду кассу только тогда, когда она необходима, и на нужное количество точек.

Для аренды предлагаются устройства «Эвотор», дочерней компании Сбербанка. Услуга включает в себя три тарифных плана: Стандарт, ВИП и Премиум. Стоимость зависит от выбранной модели онлайн-кассы и начинается от 1400 рублей в месяц.

В любой онлайн-кассе «Эвотор» предустановлено необходимое программное обеспечение для продаж, ведения базового товарного учета, предоставления скидок, управления и контроля бизнесом через онлайн-кабинет. Каждый клиент получает доступ в магазин приложений с более чем 200 сервисами для развития бизнеса и роста прибыли: программы товарного учёта и управления номенклатурой, планирования финансов и бухгалтерии, системы укрепления лояльности, продвижения бизнеса и пр.

Услугой «Аренда онлайн-касс» могут воспользоваться клиенты Сбербанка, имеющие открытый расчетный счет и использующие услугу эквайринга.

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