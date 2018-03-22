Популярная криптовалютная биржа Binance может запустить сервис маржинальной торговли. Пока это все на уровне слухов, циркулирующих в ряде тематических Telegram-чатов.

Тем не менее, именно спекуляции вокруг возможного введения маржинальной торговли спровоцировали рост курса собственного токена Binance — BNB. За прошедшие сутки BNB прибавил по отношению к биткоину около 20%.

Напомним, маржинальная торговля или торговля «с плечом» позволяет трейдерам привлекать через биржу доступные средства других трейдеров во время заключения сделок с целью увеличения оборотов. Кроме того, это единственный способ открывать «короткие” позиции» (продажа активов — ред.), которыми трейдер в настоящий момент не располагает, рассчитывая на их падение в будущем.

На сегодняшний день возможности маржинальной торговли среди криптовалютных бирж предоставляют такие биржи, как Bitfinex и BitMEX. Регистрация новых пользователей на Bitfinex, напомним, до сих пор приостановлена, хотя биржа продолжает свою работу.

По материалам Anycoin

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