Минкомсвязи РФ предложило установить для банков плату за каждое результативное обращение к единой биометрической системе (опознавание клиентов по лицу) в размере 200 рублей. Об этом говорится в проекте приказа, опубликованном на портале проектов нормативных правовых документов.

Планируется, что оплата будет взиматься только в случае, если предоставленные банком данные биометрии клиента совпадут с теми, что уже содержатся в системе. При этом «Ростелеком» (оператор биометрической системы — ред.) будет перечислять половину денег тому банку, который первым внес такую информацию о клиенте в систему.

Размер платы рассчитывался ведомством с учетом фактических расходов кредитных организаций на инфраструктуру для сбора биометрических данных, а также издержек оператора на создание единой платформы при учете ее окупаемости за срок в 8-10 лет, говорится в сопроводительной записке к проекту.

Как следует из документа, приказ вступит в силу 30 июня 2018 года.

По материалам ПРАЙМ

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