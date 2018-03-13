В 2019 году вкладчики рухнувших кредитных организаций смогут получать страховое возмещение в банках-агентах онлайн. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник, близкий к АСВ (Агентству по страхованию вкладов — ред.) и двух банкиров, знакомых с ситуацией.

Напомним, сейчас выплаты страховок по вкладам производятся наличными в отделениях банка-агента, после чего при желании их можно положить на счет.

В следующем же году вкладчики обанкротившихся банков смогут получать страховое возмещение через интернет. По словам источника в АСВ, новая модель поможет существенно упростить взаимодействие банков, осуществляющих страховые выплаты, с вкладчиками.

Вкладчик сможет в режиме онлайн открыть счет в банке-агенте АСВ, куда и будут перечислены деньги. Для этого нужно будет обратиться в кредитную организацию, например, через Skype или по телефону. Банк для сверки параметров клиента запросит единую биометрическую систему (ЕБС), которая, в свою очередь, связывается с Единой системой идентификации и аутентификации (на портале Госуслуг — ред.) для проверки паспортных данных.

Одновременно клиент вводит на портале госуслуг свой логин-пароль. ЕБС проведет проверку и даст банку ответ, соответствуют ли биометрические параметры паспортным данным клиента. В случае положительного результата банк-агент сможет открыть клиенту счет и перечислить на него страховое возмещение.

Официально в АСВ лишь подтвердили, что процесс выплаты страховки может быть переведен в онлайн.

«Агентство в настоящее время планирует реализовать проект по выплате возмещения по вкладам через дистанционные каналы обслуживания банков-агентов», — пояснили в пресс-службе Агентства по страхованию вкладов.

По прогнозам экспертов, ЦБ продолжит политику оздоровления финансового рынка, поэтому упрощение процесса выплат страховок по вкладам является очень актуальным. В настоящее время при АСВ аккредитовано 60 крупных банков, выполняющих функцию агентов.

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