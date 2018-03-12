Социальная сеть «Вконтакте» готовит запуск собственного электронного кошелька VK Pay. Он будет работать на базе уже существующей у сервиса системы денежных переводов. Об этом сообщает RNS со ссылкой на материалы презентации «ВКонтакте» для потенциальных партнеров.

Отмечается, что пользователи VK Pay смогут переводить и выводить денежные средства, оплачивать услуги связи и ЖКХ, оплачивать такси, бронирование отелей и билетов, доставку еды, вызов врача на дом и другие услуги. При этом комиссия будет взиматься только за вывод денежных средств. Максимальную сумму вывода в месяц ограничат 200 тыс. рублей.

Представители бизнеса, в свою очередь, смогут использовать VK Pay для организации приема платежей от пользователей как внутри самой соцсети, так и на внешних сайтах. Более того, функционал новой платежной системы системы предусматривает опцию мотивации пользователей через кэшбек.

Партнеры VK Pay также смогут создавать маркетплейсы — приложения-витрины во «ВКонтакте» с последующей возможностью вывода аудитории на сайт компании. Также в платежной системе будет CRM-платформа для общения с пользователем и создания релевантных рассылок, а также рекламные возможности.

На первоначальном этапе число партнеров VK Pay будетограничено, подчеркивается в документе.

Напомним, сервис денежных переводов между пользователями соцсети «ВКонтакте» запустила осенью 2016 года. Особенностью сервиса является то, что отправителю денег не нужно указывать номер карты получателя. Средства зачислятся на счет, который получатель указывает самостоятельно. Максимально доступная сумма перевода таким образом составляет 75 тыс. рублей.

На данный момент пресс-службы «ВКонтакте» и Mail.ru Group отказываются комментировать будущий запуск VK Pay.

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