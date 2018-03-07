Система PayPal работает над собственной системой криптовалютных платежей, которая должна повысить скорость транзакций. Соответствующая информация о патентной заявке появилась на сайте Ведомства по патентам и торговым знакам США, сообщает ForkLog.

В документе под названием «Ускоренная система транзакций в виртуальной валюте» описывается метод осуществления криптовалютных платежей посредством передачи специальных приватных ключей между продавцом и покупателем.

Новая разработка призвана сократить время, требуемое на подтверждение транзакций и появление нового блока в сети. Для этого PayPal предлагает использовать так называемые «вторичные электронные кошельки» с собственным набором уникальных приватных ключей для покупателей и продавцов. Система будет генерировать и передавать ключи, к которым привязана требуемая сумма в той или иной криптовалюте.

«Эти системы и методы практически исключают время, в течение которого получатель должен ждать, чтобы убедиться, что он получил платеж в виртуальной валюте. Это достигается посредством передачи приватных ключей, которые включены в кошельки виртуальной валюты и связаны с предопределенными количествами виртуальной валюты, равной сумме платежа», — говорится в документе.

Интересно в этой связи напомнить, что ранее глава PayPal Дэн Шульман называл биткоин неэффективным способом передачи ценности.

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