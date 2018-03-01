В России хотят сделать доступными платежи через мессенджеры: идея обсуждается на уровне регуляторов и экспертов. Об этом в интервью РИА Новости сообщил первый заместитель руководителя Аппарата правительства РФ Максим Акимов.

Напомним, в настоящее время в России реализуется программа по развитию цифровой экономики. Согласно планам, доля компаний, использующих национальную платежную систему, должна вырасти с 25% в 2018 до 90% в 2024 году. По словам Акимова, пока писалась программа, ее авторы столкнулись с новым вызовом — развитием альтернативных платежных сервисов, связанных с использованием мессенджеров.

«Я думаю, что мир платежных карт таким, каким мы его знаем, мир «пластика» уйдет в прошлое в скором времени… (Карты к 2024 году) может, и будут, но какая будет пластиковая карта? Какие к ней будут сервисы привязаны? Я верю в то, что можно будет все оплатить через смартфон, а также совершить многие юридически значимые действия», — отметил первый замглавы Аппарата правительства.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о создании в России системы, подобной WeChat в Китае, Акимов отметил, что программа «Цифровая экономика» исходит из того, что «мы должны иметь суверенную платежную систему».

«Это абсолютно точно, здесь нет сомнений. Когда говорим — мы, то должны все время помнить, мы — это ЕАЭС со свободным перемещением людей, товаров, услуг. Мы огромная страна, по территории самая крупная, входим в десятку самых населенных экономик мира. Поэтому мы обязаны иметь суверенную финансовую систему и приложения, построенные на ее основе», — пояснил Акимов.

При этом, по словам замглавы Аппарата правительства, в основе финансового суверенитета страны необязательно должна быть карта «Мир». Это может быть и платежная система, построенная на использовании новых технологий, в том числе таких, как мессенджеры.

(Всего прочитано 10 раз, из них 10 посещений сегодня)