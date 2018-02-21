Клиенты Альфа-Банка получили возможность пополнять в режиме онлайн свои кредитные и дебетовые карты во всех российских офисах Евросети. Внести наличные клиенты могут по упрощенной процедуре: достаточно предъявить кассиру паспорт, назвать сумму платежа и 20-значный номер карты.

«У Евросети обширная сеть магазинов, поэтому теперь клиентам банка стало еще удобнее оплатить кредиты и пополнить счета в Альфа-Банке просто по дороге домой. Это особенно актуально в тех регионах, где нет собственных банкоматов банка», — комментирует начальник Управления по развитию систем самообслуживания Альфа-Банка Максим Дарешин.

По словам вице-президента отдела продаж продуктов Расчетного Бизнеса Дирекции Транзакционного Бизнеса Альфа-Банка Евгения Маркова, многолетний успешный опыт сотрудничества с Евросетью подтвердил необходимость развития сервиса, связанного с приемом платежей на счета розничных клиентов Альфа-Банка в магазинах Евросети.

В ближайших совместных планах Альфа-Банка и Евросети — внедрение в точках продаж ритейлера сервиса по приему и зачислению наличных денежных средств на счета корпоративных клиентов Альфа-Банка.

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