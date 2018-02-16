Компания «1С» добавила платежный модуль Яндекс.Кассы в стандартную библиотеку электронных документов 1С:Предприятия.

Таким образом порядка 1,5 миллиона коммерческих и бюджетных организаций, использующих продукты 1С, теперь смогут принимать в них платежи через Яндекс.Кассу — из электронных кошельков, с банковских карт или через интернет-банкинг, сообщается в пресс-релизе Яндекс.Денег.

«Большинство организаций в нашей стране используют решения 1С, которые помогают эффективно управлять бизнесом и вести финансовый учет. Раньше компаниям, которые работали с 1С и принимали платежи через Яндекс.Кассу, приходилось работать в двух системах — программе 1С и Личном кабинете Кассы. Встроив модуль Яндекс.Кассы, пользователи решений на платформе «1С:Предприятие 8» смогут выставлять клиентам счета и получать уведомления о платежах в одном окне», — комментирует руководитель электронной коммерции Яндекс.Кассы Оксана Коробкина.

По словам руководителя отдела продвижения экономических программ 1С Алексея Харитонова партнерство с популярным платежным решением сделает работу пользователей еще удобнее.

«Счета, сформированные в 1С:Предприятии, покупатели смогут оплачивать через форму Яндекс.Кассы. Уведомления об оплате будут моментально поступать в программу 1С. Таким образом, больше не придется ждать банковской выписки», — отметил г-н Харитонов.

Уже сейчас модуль Яндекс.Кассы доступен в решениях «1С:ERP Управление предприятием 2», «1С:Управление торговлей» и «1С:Комплексная автоматизация». В ближайшее время он появится и в других продуктах системы «1С:Предприятие 8».

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