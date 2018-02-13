Международная система WebMoney Transfer предложила стримерам сервис на платформе WebMoney.Funding для получения донатов во время онлайн-трансляций. Об этом говорится в материалах пресс-центра WebMoney.

При помощи интерфейса WebMoney.Funding можно быстро настроить внешний вид оповещения о донате, звуковое сопровождение, синтез речи для сообщения и многое другое. На выходе стример получит готовую ссылку для использования в наиболее популярном ПО для трансляций (OBS, XSplit или Kast).

Новый сервис также поможет расположить к себе зрителей и мотивировать их делать пожертвования за счет показа им во время прямого эфира оповещений о поступлении доната в режиме реального времени. К оплате принимаются WebMoney, QIWI, Яндекс.Деньги, банковские карты, денежные средства с мобильного телефона и даже биткоин.

Каких-либо агентских вознаграждений сервис не предусматривает, а комиссию за платежную операцию может оплачивать как жертвователь, так и стример, – изменить эту опцию можно в настройках. Полученные стримером средства доступны для вывода на WebMoney-кошелек со стандартной комиссией 0.8%.

WebMoney.Funding представляет собой комплексную платформу для привлечения средств сразу по нескольким направлениям: краудфандинг, сбор средств в соц. сетях, поддержка сайта, а также для коллективных покупок и организации мероприятий.

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