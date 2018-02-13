Сбербанк запустит сервис по снятию наличных денег с использованием касс в магазинах в 2018 году. Об этом по итогам заседания наблюдательного совета журналистам рассказал Герман Греф.

«Мне не хотелось раньше времени анонсировать, к сожалению, из недр одного из наших партнеров произошла утечка, и глупо это отрицать — мы занимаемся развитием этой технологии. Пока не хочу ничего подробно объяснять, как только она будет готова, мы о ней подробно расскажем. В этом году она будет внедрена», — сообщил президент Сбербанка.

Ранее газета «Ведомости» написала о том, что банки и платежные системы тестируют в России услугу, позволяющую покупателю снимать наличные с банковской карты прямо на кассе (POS-терминале) в магазине.

Известно, что авторы инициативы рассматривают два варианта внедрения новой технологии: наличные можно будет снять либо после оплаты покупки по карте, либо без привязки к товару.

По материалам RNS

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