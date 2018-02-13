Во всем мире влюбленные продолжают объясняться в чувствах и для этого выбирают в подарок не вещи, а яркие впечатления. По данным международной платежной системы Mastercard, с 2015 года ко Дню святого Валентина стали тратить на 6% больше, а общее число транзакций в этот романтичный праздник выросло на 17%.

Исследование Mastercard Love Index, которое основано на анализе платежей по кредитным, дебетовым и предоплаченным картам, совершенных в канун Дня святого Валентина за последние три года, доказало, что путь к сердцу влюбленных лежит через желудок. Романтические ужины занимают первую строку расходов: они составили 40% от общей доли затрат и 75% от общего количества транзакций в 2017 году.

Возможность ненадолго сбежать с возлюбленным в романтическую поездку также выбирают все чаще. Количество банковских операций по оплате путешествий в 2017 году выросло на 23% и составило 22% от всех трат в эти февральские дни. Отдых в отеле остается фаворитом – 27% всех расходов.

Все популярнее становится бесконтактная технология оплаты. Общая сумма бесконтактных транзакций увеличилась на внушительные 311%, а количество таких платежей в Дни святого Валентина с 2015 года – на 203%. Более того, расходы, оплаченные в одно касание, выросли по всем категориям, включая самые популярные: путешествия на самолетах и поездах (1064%), ювелирные изделия (453%) и цветы (446%).

За три года траты на такой традиционный подарок ко Дню святого Валентина, как цветы, уменьшились на 3%, несмотря на то, что количество самих транзакций увеличилось на 14%. Видимо, для влюбленных один цветок может значить больше огромного букета. Так же и с ювелирными изделиями: расходы сократились на 9%, но число транзакций выросло на 10% (по сравнению с 2015 годом).

Исследование, целью которого было изучить поведение покупателей более чем в 200 странах мира, выявило и другие интересные тренды.

Например, следуем ли мы плану или действуем спонтанно, когда дело касается любви? Данные позволяют предположить, что мы все чаще обдумываем подарки заранее, не оставляя всё на последний момент. Большая часть покупок (30%) ко Дню святого Валентина происходит 11 февраля: за последние три года по всему миру в этот день было совершено почти 49 млн. транзакций. Тем не менее, более четверти платежей (27%) до сих пор совершаются накануне или в день праздника – между 11 и 14 февраля.

Онлайн-шоппинг также продолжает развиваться: количество электронных платежей в День святого Валентина с 2015 по 2017 год выросло на 136%.

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