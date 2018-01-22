Международный валютный фонд (МВФ) выступил с предупреждением надзорных органов о рисках, связанных с криптовалютами.

Соответствующее заявление на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделал экономический советник и директор департамента исследований МВФ Морис Обстфельд (Maurice Obstfeld).

«В технологии блокчейн мы видим потенциальные преимущества в части эффективности платежной системы и инклюзивности, это интересное развитие. Мы также видим, что криптовалюты могут нести риски, и для регуляторов важно наблюдать за тем, чтобы эти риски не реализовались», — сказал он.

Кроме этого Обстфельд подчеркнул, что МВФ не дает никаких комментариев по поводу конкретных криптовалют. Это, в частности, касается и биткоина.

По материалам RNS

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