ВТБ реализовал возможность прямого пополнения карты «Тройка» в своих банкоматах, расположенных в московском метрополитене. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации. Пополнить билет «Кошелек» карты «Тройка» можно как наличными, так и с помощью любой банковской карты.

Денежные средства зачисляются на баланс билета «Кошелек» мгновенно. При этом пользователям не нужно активировать покупку в терминалах или кассах московского метрополитена. Также с помощью банкомата пассажиры смогут проверить баланс билета «Кошелек» карты «Тройка». Чтобы воспользоваться услугой, в меню банкомата нужно выбрать опцию пополнения карты «Тройка» и далее следовать инструкциям на экране.

«Нам интересно развивать и внедрять новые технологии для городской среды. Ранее наши банкоматы поддерживали только удаленное пополнение карты «Тройка». Сегодня для удобства пассажиров мы внедряем новый функционал, который позволит моментально пополнять билет «Кошелек» карты «Тройка». В дальнейшем в нашей банкоматной сети мы планируем сделать доступным запись всего билетного меню московского метрополитена», — отметил член правления ВТБ Владимир Верхошинский.

В сентябре прошлого года ВТБ выиграл конкурс и заключил с московским метрополитеном договор на право размещения банкоматов в вестибюлях станций. В течение 1 квартала 2018 г. банк планирует установить 94 дополнительных устройства. В пилотном проекте по прямому пополнению билета «Кошелек» карты «Тройка» участвуют порядка 50 банкоматов.

На сегодняшний день в московском метрополитене функционирует 142 банкомата банка ВТБ, в которых жители города могут оплачивать порядка 200 услуг.

(Всего прочитано 5 раз, из них 1 посещений сегодня)