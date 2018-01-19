В России могут ввести возможность пользования платными парковками в кредит или по принципу обещанного платежа, передает телеканал RT. Соответствующее обращение планируется направить на имя министра транспорта Максима Соколова.

Автором инициативы выступил депутат законодательного собрания Ленобласти Владимир Петров.

«Сейчас ситуация напоминает не XXI век, а расцвет Средневековья: проезд или парковка возможны только при положительном балансе или при оплате исключительно наличными», — заявил Петров, подчеркнув, что россияне уже давно перешли на безналичную систему оплаты.

По мнению депутата, новый подход сделает парковочный сервис более удобным и позволит снизить число связанных с ним правонарушений. Взять обещанный платеж можно будет, отправив смс или с помощью специальных аппаратов.

Если опыт окажется удачным, то его можно будет распространить и на оплату проезда по платным дорогам, считает Петров.

Источник: KP.RU

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