Кэшбэк-платформа WWP.Capital объявила о беспрецедентном предложении для своих пользователей. Весь январь сумма кэшбэк-выплат в этот период повышается на 40%. За счет этого возврат денег в некоторых магазинах достигает 36%, сообщается в пресс-релизе компании.

Также, с января новые клиенты получают пробную неделю в статусе Gold, позволяющий получить кэшбэк на 60% выше, чем в рамках стандартного пакета Silver. На сегодняшний день это самый высокий процент кэшбэка в Рунете, уверяют в WWP.Capital.

Компания WWP.Capital начала свою работу в в мае 2017 года. База лояльных клиентов сервиса насчитывает более 70 тысяч человек по России, Казахстану и Беларуси, которые активно покупают товары в интернете через кэшбэк-платформу Пользователь получает все скидки и бонусы по акциям, предложенным 800-ми магазинами. Дополнительно ему начисляется процент от суммы покупки в виде кэшбэка.

«Конкуренция среди кэшбэк-платформ растет, на рынке появляются все новые игроки. Чтобы оставаться лидерами, мы даем нашим клиентам лучшие условия и привилегии», — комментирует вице-президент по развитию компании WWP.Capital Наталья Ярославцева.

По результатам первой недели января, сумма выплат кэшбэка в рамках сервиса повысилась на 20%, а количество заказов через платформу выросло на 32%.

(Всего прочитано 14 раз, из них 14 посещений сегодня)