Создатель Telegram Павел Дуров готовит запуск собственной криптовалюты. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на бывшего сотрудника «ВКонтакте» Антона Розенберга. По его мнению, криптовалюта поможет Дурову приступить к монетизации мессенджера и обеспечит азиатские страны виртуальной платежной системой.

Антон Розенберг считает, что российский предприниматель «любит хайп» и ищет источники для финансирования Telegram. Со слов Розенберга, проект будет называться TON (Telegram Open Network), на который уже снят первый проморолик в стилистике «Звездных войн».

Выход на ICO может убить двух зайцев: о Дурове и мессенджере будут говорить в СМИ и соцсетях, а Telegram получит деньги на существование. Также это будет стимулировать инвесторов вкладывать деньги в проект, который, по словам Розенберга, «вот уже более пяти лет приносит только расходы».

Кроме этого, бывший член команды «ВКонтакте» сообщил, что Дуров будет искать основную поддержку в Иране и Узбекистане. Так, в Иране из-за санкций США не работают международные платежные системы, поэтому криптовалюта Дурова может стать панацеей. При этом Розенберг подчеркнул, что до этого у Дурова уже был неудачный опыт с запуском платежной системы — его «Рублями ВКонтакте» пользовалось всего около 1% всей аудитории соцсети.

Добавим, что Павел Дуров в интервью Bloomberg говорил о том, что будет монетизировать свой мессенджер в 2018 году. Также он рассказал, что на момент отъезда из России имел накопления в биткоинах.

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