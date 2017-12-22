Павел Дуров выпустит свою криптовалюту на базе Telegram
Создатель Telegram Павел Дуров готовит запуск собственной криптовалюты. Об этом сообщает издание Life.ru со ссылкой на бывшего сотрудника «ВКонтакте» Антона Розенберга. По его мнению, криптовалюта поможет Дурову приступить к монетизации мессенджера и обеспечит азиатские страны виртуальной платежной системой.
Антон Розенберг считает, что российский предприниматель «любит хайп» и ищет источники для финансирования Telegram. Со слов Розенберга, проект будет называться TON (Telegram Open Network), на который уже снят первый проморолик в стилистике «Звездных войн».
Выход на ICO может убить двух зайцев: о Дурове и мессенджере будут говорить в СМИ и соцсетях, а Telegram получит деньги на существование. Также это будет стимулировать инвесторов вкладывать деньги в проект, который, по словам Розенберга, «вот уже более пяти лет приносит только расходы».
Кроме этого, бывший член команды «ВКонтакте» сообщил, что Дуров будет искать основную поддержку в Иране и Узбекистане. Так, в Иране из-за санкций США не работают международные платежные системы, поэтому криптовалюта Дурова может стать панацеей. При этом Розенберг подчеркнул, что до этого у Дурова уже был неудачный опыт с запуском платежной системы — его «Рублями ВКонтакте» пользовалось всего около 1% всей аудитории соцсети.
Добавим, что Павел Дуров в интервью Bloomberg говорил о том, что будет монетизировать свой мессенджер в 2018 году. Также он рассказал, что на момент отъезда из России имел накопления в биткоинах.
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