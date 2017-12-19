Физические лица в России имеют возможность осуществлять прямые сделки по обмену и купле/продаже криптовалют. По крайней мере это допустимо до принятия законодательного регулирования в данной сфере. Об этом интервью журналу «ПЛАС» рассказала Элина Сидоренко, руководитель межведомственной группы Госдумы по оценкам рисков оборота криптовалюты.

По словам г-жи Сидоренко, операции с криптовалютой в РФ сегодня могут осуществляться в формате p2p.

«Мы бесспорно должны сейчас признать, что криптовалюта в России имеет право ходить, но только в отношении «персона-персона», то есть только в отношении физ.лиц и только через заключение так называемых непоименных, возможно смешанных или однородных договоров», — заявила Элина Сидоренко, выступая на недавно прошедшей в Москве конференции «Криптобизнес: производство, торговля, инвестиции».

При этом, по ее мнению, многое сейчас упирается и в пока еще нерешенный вопрос со сбором налогов в этой сфере.

«Другая проблема, что мы действительно пока не можем ничего сделать с налогообложением, и майнинг тому яркий пример… Сейчас мы специально ведем беседы с Федеральной налоговой службой. Они признают, что в нынешнем видении криптовалют и токенов очень сложно составить согласованное налогообложение», — добавила она.

Напомним, что в октябре Владимир Путин поручил правительству совместно с ЦБ подготовить к концу первого полугодия 2018 года все необходимые законодательные инициативы в области регулирования операций с криптовалютами и организации ICO.

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