Популярная криптовалюта Litecoin (LTC) за последние сутки взлетела в цене почти на 50% и по состоянию на 11:30 (МСК) превысила отметку в $240. Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap.

Только за последние семь дней средневзвешенный курс «цифрового серебра» вырос более, чем вдвое. При этом показатель капитализации LTC перешагнул сумму в $13 млрд.

Согласно рейтингу Coinmarketcap, на сегодняшний день Litеcoin занимает в нем уже пятую позицию, оттеснив с нее на шестую криптовалюту Ripple (XRP).

Восторженными новостями по этому поводу не перестает делиться в своем твиттере создать Litecoin Чарли Ли (Charlie Lee).

«Преодолели объем в $1 млрд на крипто-бирже GDAX за последние 24 часа. И это затмевает показатели объемов других менее известных крипто-монет», — радуется Ли.

(Всего прочитано 103 раз, из них 3 посещений сегодня)