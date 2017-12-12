Платежный сервис QIWI и сервис путешествий OneTwoTrip объявили о запуске специализированного туристический портала travel.qiwi.com. Он позволяет получать кэшбэк за бронирования отелей, покупку авиа- или железнодорожных билетов.

Новый совместный онлайн-проект QIWI и OneTwoTrip дает возможность на особых условиях приобретать авиабилеты 800 авиакомпаний, бронировать номера в 1,5 млн отелей, хостелов или апартаментов по всему миру, покупать железнодорожные билеты по России и за границу от РЖД. Все платежи на онлайн-портале в счет оплаты заказов проводятся с помощью QIWI Кошелька.

С каждого заказа, оформленного на travel.qiwi.com, пользователю возвращается кэшбэк в размере 2% от оплаченной суммы, который можно использовать для дальнейших покупок с помощью QIWI Кошелька, перевести на банковскую карту или счет мобильного телефона.

Для клиентов портала действует круглосуточная служба поддержки OneTwoTrip. Связаться с оператором можно по электронной почте, позвонить по телефону, а также отправить сообщение через мессенджеры VK, Facebook, Telegram, Viber или WhatsApp.

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