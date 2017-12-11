Заместитель главного директора по развитию бизнеса JCB Алексей Маслов и зампредправления НСПК Олег Тишаков назначены сопредседателями комитета по платежным системам Ассоциации банков России (АБР). Об этом сообщает издание PLUSworld.ru

5). Олег Тишаков и Алексей МасловНапомним, комитет был создан летом прошлого года. Ранее его возглавлял коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков, который в ноябре 2017 г. покинул свой пост. Комитет являлся одной из самых активных структур АБР и новое руководство намерено работать в таком же ключе.

По словам президента АБР Георгия Лунтовского на пресс-конференции 8 декабря, Ассоциация меняет принципы своего функционирования.

«Мы планируем организовывать свою деятельность исходя из принципов стратегического целеполагания. Мы хотим быть организацией, которая не только рассматривает документы и проекты, находящееся в стадии разработки и рассмотрения ЦБ и Госдумой, но и выходить с собственными инициативами», — заявил Лунтовский.

Он также добавил, что перед Ассоциацией стоит большой спектр задач и основная нагрузка работы будет перемещена на комитеты АБР. В настоящее время в рамках АБР функционирует 12 различных профильных комитетов.

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