Заместитель главного директора по развитию бизнеса JCB Алексей Маслов и зампредправления НСПК Олег Тишаков назначены сопредседателями комитета по платежным системам Ассоциации банков России (АБР). Об этом сообщает издание PLUSworld.ru.

Напомним, комитет был создан летом прошлого года. Ранее его возглавлял коммерческий директор АО «НСПК» Сергей Радченков, который в ноябре 2017 г. покинул свой пост. Комитет являлся одной из самых активных структур АБР и новое руководство намерено работать в таком же ключе.

По словам президента АБР Георгия Лунтовского на пресс-конференции 8 декабря, Ассоциация меняет принципы своего функционирования.

«Мы планируем организовывать свою деятельность исходя из принципов стратегического целеполагания. Мы хотим быть организацией, которая не только рассматривает документы и проекты, находящееся в стадии разработки и рассмотрения ЦБ и Госдумой, но и выходить с собственными инициативами», — заявил Лунтовский.

Он также добавил, что перед Ассоциацией стоит большой спектр задач и основная нагрузка работы будет перемещена на комитеты АБР. В настоящее время в рамках АБР функционирует 12 различных профильных комитетов.

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