Аналитики Яндекс.Денег выяснили, как россияне платят налоги через интернет. Учитывались платежи на сайте Яндекс.Денег электронными деньгами и банковскими картами в 2016 и 2017 годах.

Оказалось, что средний платеж по налогам в онлайне вырос на 31% и сейчас составляет 1503 рубля.

Добавим, что крайний срок уплаты налога за предыдущий год наступает 1 декабря, поэтому пик платежей приходится на ноябрь и декабрь. В декабре по сравнению с июнем число налоговых платежей за имущество выше в 9 раз, а за транспортный и земельный налоги — в 8 раз. Меньше всего налоговых платежей — в феврале, июне и июле.

Половина платежей — это оплата налога на имущество, 31% — транспортного налога, 19% — земельного. В среднем за год на одного пользователя пришлось два оплаченных налога. 70% налогоплательщиков, плативших через Яндекс.Деньги, — мужчины.

Среди регионов по величине среднего чека налоговых платежей лидирует Центральный федеральный округ, где платят по 1879 рублей. Меньше всего платят в Сибирском федеральном округе — 947 рублей.

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