В России будут наказывать за оплату покупок криптовалютой?
Государство должно наказывать граждан за оплату покупок криптовалютой. Об это заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости.
Согласно конституции РФ, средством расчета в России является российский рубль, а значит использовать криптовалюту для этих целей незаконно, подчеркнул он.
По словам Моисеева, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся Минфином.
«Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчетов, то за это будет вплоть до уголовного», — сказал замминистра, подчеркнув, что за саму покупку криптовалюты никого наказывать не собираются.
При этом Моисеев добавил, что работа над законопроектом может затянуться, так как придется «оттачивать» много новых формулировок и понятий.
Добавим, что сегодня курс первой криптовалюты (биткоин- прим. ред.) в очередной раз обновил исторический максимум, преодолев отметку в $15 000.
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