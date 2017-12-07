Государство должно наказывать граждан за оплату покупок криптовалютой. Об это заявил замминистра финансов Алексей Моисеев, передает РИА Новости.

Согласно конституции РФ, средством расчета в России является российский рубль, а значит использовать криптовалюту для этих целей незаконно, подчеркнул он.

По словам Моисеева, соответствующие поправки в законодательство уже готовятся Минфином.

«Наказания будут разные, в основном административные. Но в случае если кто-то специально организовал какие-то криптовалюты с целью каких-то расчетов, то за это будет вплоть до уголовного», — сказал замминистра, подчеркнув, что за саму покупку криптовалюты никого наказывать не собираются.

При этом Моисеев добавил, что работа над законопроектом может затянуться, так как придется «оттачивать» много новых формулировок и понятий.

Добавим, что сегодня курс первой криптовалюты (биткоин- прим. ред.) в очередной раз обновил исторический максимум, преодолев отметку в $15 000.

(Всего прочитано 29 раз, из них 10 посещений сегодня)