Власти Турции существенно ужесточили контроль над денежными переводами и снятием наличных денег. Соответствующее решение принял орган банковского надзора страны.

Решение обосновали необходимостью усиления борьбы с нелегальными азартными играми в Турции, передает Trend News Agency.

«В Турции около пяти миллионов человек задействовано в незаконно проводимых азартных играх, для участия в которых денежные средства снимаются через банкоматы», – пояснили в организации. Отныне такие лица попадут под пристальное наблюдение властей.

Добавим, что азартные игры были запрещены в Турции еще в 1984 году, однако желающих приобщиться к финансовой забаве от этого меньше не стало. В июне это года более 10 тысяч полицейских приняли участие в рейде против незаконных развлечений. Обыски прошли в тысячах кафе и ресторанов.

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