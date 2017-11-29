eBay совместно с исследовательским агентством Kantar TNS провела опрос, чтобы узнать, как россияне готовятся к новогодним праздникам и какие хитрости используют, чтобы сделать процесс максимально приятным и удобным. Результаты показали, что в этот праздничный сезон россияне планируют значительные траты, при этом многие из них уже знают, как интернет-шоппинг поможет им сократить расходы.

Большинство россиян (75%) не покупают подарки заранее и начинают задаваться этим вопросом только в декабре. При этом удерживает их не сколько отсутствие скидок и специальных предложений (в качестве причины это указали только 32%), сколько отсутствие праздничной атмосферы (44%). На выбор идеального подарка у большинства россиян (33%) уходит несколько дней. Вдумчивый подарок очень ценится – 69% уверены, что он обязательно должен подходить получателю. При этом цена не важна – только 12% считают стоимость подарка важнее самого факта заботы о них.

Составляя предпраздничные списки подарков, большинство россиян (38%) планируют делать покупки для трех-пяти близких людей. При этом женщины оказались социально активнее мужчин – среди них 41% готовит подарки для шести-десяти человек. Мужчины же берут не количеством, а стоимостью – их подарки в среднем оказываются дороже женских.

Несмотря на то, что в списках получателей подарков чаще всего оказываются только близкие люди, на внимание также могут рассчитывать врачи, учителя или парикмахеры – 17% опрошенных планируют купить для них подарки. Больше всего денег россияне планируют потратить на своих детей – здесь суммы доходят до четырех тысяч рублей.

При таких масштабных планах многим приходится придумывать различные способы экономии. 23% россиян как минимум рассматривают возможность передарить что-то из своих вещей. Кроме того, 86% россиян уже знают о глобальных онлайн-распродажах, во время которых можно значительно сэкономить. Из них 32% планируют совершить покупку во время проведения Черной Пятницы и Киберонедельника.

Еще один способ экономии – покупка подарков у частных лиц на онлайн-маркетплейсах (34% россиян уже совершали такие покупки). Так легче найти и уникальные товары (48% обращаются к частным лицам именно по этой причине), и нужную вещь по более привлекательной цене (главная причина для 54% респондентов).

25% россиян получали как минимум один подарок, который им совсем не нравился (а по итогам опроса, меньше всего хотят получать носки и белье). 23% процента респондентов даже не стесняются избавляться от полученного, передаривая это кому-то другому, а еще 23% говорят, что могут случайно «потерять» ненужный подарок.

Самые ожидаемые подарки в этом году, которые точно не отправятся в мусорную корзину, – это билеты, бронь гостиницы и прочие связанные с путешествиями презенты.

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