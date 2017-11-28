28 ноября в России во второй раз проводится ежегодная благотворительная акция — #ЩедрыйВторник. К этому дню аналитики платежного сервиса «Яндекс.Деньги» изучили, какие суммы и на что жертвовали люди в этом году. В исследовании учитывались переводы через Яндекс.Деньги, платежное решение Яндекс.Касса и инструменты для краудфандинга — сервис yasobe.ru, кнопки и формы для приема средств.

С января по ноябрь 2017 года россияне перевели на благотворительность и краудфандинг около 1,2 млрд рублей. Это вдвое больше, чем за такой же период годом ранее. Через Яндекс.Деньги люди чаще всего отправляют пожертвования из электронных кошельков и с банковских карт.

В целом по стране на благотворительность и краудфандинг люди переводят за раз в среднем 722 рубля. Это на 13% больше, чем годом ранее. Средний перевод на благотворительность вырос на 16%, на краудфандинг — на треть. При этом на благотворительность пользователи по-прежнему тратят больше, чем на краудфандинг: средний платёж составляет 965 и 643 рубля соответственно.

Предпочтения тех, кто жертвует деньги на благотворительность, за год изменились: частным лицам люди стали отправлять переводы активнее, чем фондам. Так, за январь-ноябрь этого года пользователи в целом перевели фондам на 10% больше, чем за такой же период 2016 года. В то же время общая сумма переводов частным лицам выросла на 33%.

Россияне стали больше доверять и краудфандерам, которые собирают средства на частные и общественные проекты. За первые одиннадцать месяцев этого года люди отправили им в 2,7 раза больше денег, чем за такой же период 2016 года.

Больше всего на благотворительность и краудфандинг тратят жители Центрального региона (в среднем 943 рубля за раз), Сибири (883 рубля) и Дальнего Востока (873 рубля). На Северо-Западе россияне отправляют в среднем за раз 763 рубля, на Юге и Урале — 623 и 606 рублей соответственно. Самый маленький средний перевод — у жителей Приволжского федерального округа, 550 рублей.

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