Банк Хоум Кредит предложил своим клиентам дополнительный инструмент для сбережений и дохода: индивидуальный инвестиционный счет (ИИС).

Как сообщается в совместном пресс-релизе компаний, новый продукт построен на высокотехнологичной платформе в партнерстве с финтех-сервисом Yango. С помощью этого сервиса легко и удобно инвестировать деньги в облигации надежных российских компаний. Управлять деньгами можно онлайн из любого региона, без посещения офисов, круглосуточно, без комиссий от оборотов и бесплатным пополнением.

«Вложения в облигации — это новая возможность повышения дохода для наших клиентов, особенно в условиях снижения депозитных ставок. Дополнительный плюс — налоговый вычет от государства. Открытие ИИС выглядит логичным продолжением линейки вкладов и карт — традиционно одних из самых выгодных на рынке», — сказал Артем Алешкин, заместитель председателя правления Банка Хоум Кредит.

«Создание совместной платформы для продажи облигаций клиентам Банка Хоум Кредит — это важный этап в развитии компании. Уверен, что совместные усилия позволят не только масштабировать инновационный бизнес, но и реализовать важную экономическую задачу по созданию условий для развития нового класса частных инвесторов в России», — отметил Денис Кучкин, сооснователь Yango и генеральный директор ИК «Септем Капитал».

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