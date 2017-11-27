Глава Минкомсвязи исключил легализацию биткойна в России

Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает возможным применение технологии блокчейна в России, но заявил, что биткоины не будут узаконены в России, передает Интерфакс.

«Биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоины как некую правовую сущность в юрисдикции Российской Федерации», — сказал Никифоров журналистам в понедельник.

«Но применение технологии блокчейна вполне возможно», — добавил руководитель Минкомсвязи.

Между тем, 26 ноября курс криптовалюты биткоин пробил отметку в $9000.

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