Николай Никифоров: биткоин никогда не будет легализован в РФ
Глава Минкомсвязи исключил легализацию биткойна в России
Глава Минкомсвязи Николай Никифоров считает возможным применение технологии блокчейна в России, но заявил, что биткоины не будут узаконены в России, передает Интерфакс.
«Биткоины — это некий зарубежный проект применения технологии блокчейна, российское законодательство никогда не будет рассматривать биткоины как некую правовую сущность в юрисдикции Российской Федерации», — сказал Никифоров журналистам в понедельник.
«Но применение технологии блокчейна вполне возможно», — добавил руководитель Минкомсвязи.
Между тем, 26 ноября курс криптовалюты биткоин пробил отметку в $9000.
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