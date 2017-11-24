Глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин предостерег россиян от участия в проектах по майнингу криптовалют в ближайшие два года. Майнинг криптовалют находится только в стадии становления и является рискованным занятием, сообщил он в четверг журналистам в Петербурге, передает ТАСС.

«Безусловно, криптовалюты станут серьезным инструментом и технологией будущего, но сегодня они проходят время становления. Я бы пока предостерег создавать фабрики, это временно полученные деньги: кто-то заработает, но многие потеряют», — сказал Кудрин, сравнив эту деятельность с казино.

По его мнению, сегодняшние вкладчики еще не понимают всех масштабов, последствий и технологических трудностей на этом пути, поэтому более 90% сегодняшних криптовалют прекратят свое существование. «Возникнет только в ближайшие два года понимание, какие правила нужно в этой сфере установить, чтобы в первую очередь защитить потребителя, тех, кто покупает и вкладывает свои деньги. Есть еще попытки взламывания и влияния на криптовалюты, поэтому сегодня это ненадежное место вложений», — сказал он.

Напомним, 10 октября президент Путин провел совещание по проблемам криптовалют. По словам главы государства, использование цифровых денег несет серьезные риски. В свою очередь министр финансов РФ Антон Силуанов ранее сообщил, что Минфин и ЦБ РФ до конца года подготовят базовый законопроект о регулировании обращения криптовалют. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что позиция регулятора по отношению к криптовалютам неизменна: ЦБ не поддерживает их легализацию как законного платежного средства, но видит перспективы технологии блокчейн, лежащей в основе криптовалют.

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