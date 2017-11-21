Яндекс.Касса представила Бизнес-маркет — площадку, на которой предприниматели могут подобрать услуги от разных поставщиков. На онлайн-витрине доступны продукты для создания сайтов, внедрения CRM, управления маркетинговыми рассылками, ведения бухгалтерии и решения других задач, которые часто отдаются на аутсорс.

Сервис поможет не только быстро найти подходящую услугу, но и получить бонус для нее в виде скидки или, например, льготного периода использования, отмечается в пресс-релизе платежного сервиса Яндекс.Деньги.

«Бизнес-маркет Яндекс.Кассы рассчитан на начинающих предпринимателей, которым нужны сопутствующие продукты для бизнеса. Чтобы найти их самостоятельно, нужно обойти множество сайтов, сравнить предложения разных компаний. Теперь все нужное есть на одной площадке. Наш сервис — это не просто агрегатор, который показывает услуги и отправляет к их поставщикам. Мы работаем с партнерами напрямую и предлагаем их продукты по оптимальным ценам», — говорит руководитель отдела электронной коммерции Яндекс.Денег Оксана Коробкина.

Сейчас на сервисе размещены предложения от десятков компаний. Среди них — «Мой склад», «Сбербанк», «Фингуру», Nethouse, SendPulse, JivoSite и другие. Список поставщиков и услуг будет расширяться.

В Бизнес-маркете есть система отзывов. Те, кто уже пользовался конкретным продуктом, смогут поставить ему оценку и написать отзыв. Это поможет другим предпринимателям понять, подходит ли им услуга, а поставщику — что в ней можно улучшить.

Новый сервис бесплатный. Чтобы им воспользоваться, подписывать договор с Кассой и регистрироваться на сайте не нужно. Но для подключения некоторых услуг понадобится расчетный счет.

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