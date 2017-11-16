Компания АТОЛ и провайдер мобильного эквайринга 2can объявили о выпуске первого в России ультракомпактного «коробочного» решения для приема платежей за товары (услуги) и выдачи кассового чека в соответствии с 54-ФЗ («О применении контрольно-кассовой техник….»).

Как отмечается в совместном пресс-релизе компаний, решение объединяет самую маленькую и легкую на отечественном рынке онлайн-кассу АТОЛ 15Ф и мобильный терминал 2can. Комплект предназначен для предприятий выездной торговли, курьерских фирм, а также интернет-магазинов и организаций общепита, имеющих собственную службу доставки.

Совместный продукт позволяет курьерам принимать как наличные, так и безналичные платежи, проведенные с помощью банковских карт Visa, MasterCard, «Мир» и сервисов Apple Pay, Samsung Pay, Android Pay с соблюдением 54-ФЗ. Ранее компании были вынуждены по отдельности приобретать необходимые для этого устройства, а также самостоятельно собирать документы и заключать договор эквайринга с банком.

Сейчас пользователю уже не нужно приезжать в банк – достаточно заполнить короткую анкету на сайте 2can, установить специальное приложение на своем мобильном телефоне или планшете, после чего подключить с помощью него мобильный терминал и онлайн-кассу для приему платежей. Стоимость предлагаемого комплекта в рознице – 29 400 руб. с фискальным накопителем и 23 400 руб. без него.

Несмотря на «комплексность», новое решение не имеет рыночных аналогов по удобству переноски. Его общий вес с аккумулятором составляет всего 365 г. При этом миниатюрная онлайн-касса АТОЛ 15Ф способна работать без подзарядки до 12 ч при печати чека каждые 15 минут. Сейчас курьеры могут носить устройства, распределив их по разным карманам. В ближайший месяц у пользователей появится возможность носить весь комплект в едином чехле.

В настоящее время совместное решение АТОЛ и 2can работает с четырьмя мобильными приложениями на базе Android – iRECA: Курьер (компания «Софтбаланс»), Mobile SMARTS («Клеверенс»), БИФИТ.КАССА (БИФИТ), 1С: Мобильная касса и 1С: Управление нашей фирмой («1С»). Каждое из них позволяет совершать и отслеживать все выполненные кассовые операции, а также формировать отчетность. В ближайшее время будет реализована интеграция решения с мобильными приложениями компаний GROTEM и CDC.

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