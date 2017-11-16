Группа компаний QIWI приобрела бренд и технологии Рокетбанка и «Точки» у банка «Открытие» за 700 млн рублей. Об этом в ходе конференц-колла сообщил глава QIWI Сергей Солонин, передает RNS.

«В августе 2017 года мы провели серию сделок по приобретению брендов, программного и аппаратного обеспечения «Точки» и Рокетбанка у банка «Открытие» на общую сумму около 700 млн рублей», — сказал Солонин.

По словам топ-менеджера QIWI, его компания также заключила операционные соглашения с банком «Открытие» в связи с этими сделками. При этом в настоящее врем в рамках стандартных процедур все транзакции и соглашения находятся на рассмотрении временной администрации, назначенной Центральным банком в банке «Открытие», уточнил он

«Мы не ожидаем никаких точных решений по поводу указанных сделок по крайней мере до конца 2017 года», — подытожил Сергей Солонин.

(Всего прочитано 35 раз, из них 5 посещений сегодня)